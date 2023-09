Verluste in Frankfurt: SDAX sackt am Mittag ab

Am Montag notiert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,71 Prozent tiefer bei 12 860,87 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 107,174 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,304 Prozent auf 12 913,94 Punkte an der Kurstafel, nach 12 953,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 852,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 956,11 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2023, den Wert von 12 999,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 185,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, mit 10 507,96 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 6,42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 980,54 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 4,32 Prozent auf 1,97 EUR), GFT SE (+ 2,22 Prozent auf 24,88 EUR), ADTRAN (+ 1,61 Prozent auf 7,72 EUR), CANCOM SE (+ 0,78 Prozent auf 25,70 EUR) und SUSE (+ 0,66 Prozent auf 15,28 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil SYNLAB (-3,29 Prozent auf 8,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,00 Prozent auf 39,12 EUR), SFC Energy (-2,93 Prozent auf 19,56 EUR), Salzgitter (-2,85 Prozent auf 24,54 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,52 Prozent auf 37,20 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 300 733 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,530 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Im SDAX hat die TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Grand City Properties-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,21 Prozent gelockt.

