GFT Aktie

17,92EUR 0,34EUR 1,93%
GFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601

23.09.2025 10:29:54

GFT SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GFT SE Buy
Unternehmen:
GFT SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17,60 € 		Abst. Kursziel*:
36,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,93%
Analyst Name::
Wolfgang Specht 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

