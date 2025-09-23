GFT Aktie
|17,92EUR
|0,34EUR
|1,93%
WKN: 580060 / ISIN: DE0005800601
23.09.2025 10:29:54
GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für GFT Technologies mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die Restrukturierung des IT-Dienstleisters liege voll im Plan, schrieb Wolfgang Specht nach der Berenberg-Konferenz am Montag./ag/mf
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,60 €
|
Abst. Kursziel*:
36,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,93%
|
Analyst Name::
Wolfgang Specht
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse