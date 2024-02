Verluste in Frankfurt: SDAX verbucht Abschläge

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,99 Prozent tiefer bei 13 746,09 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,530 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 13 901,90 Punkte an der Kurstafel, nach 13 884,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 901,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 739,69 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0,044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Stand von 13 782,56 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 28.11.2023, bei 13 032,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 382,67 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,543 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 1,15 Prozent auf 22,78 EUR), SYNLAB (+ 1,11 Prozent auf 11,89 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1,04 Prozent auf 38,80 EUR), SFC Energy (+ 1,04 Prozent auf 17,50 EUR) und Fielmann (+ 0,69 Prozent auf 43,80 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil AUTO1 (-7,46 Prozent auf 3,72 EUR), SÜSS MicroTec SE (-7,06 Prozent auf 37,50 EUR), flatexDEGIRO (-5,94 Prozent auf 9,72 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,45 Prozent auf 1,04 EUR) und Nagarro SE (-2,96 Prozent auf 87,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die AUTO1-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 846 540 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 12,040 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Südzucker-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at