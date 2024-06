Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Am Dienstag tendiert der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,57 Prozent tiefer bei 3 281,93 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,968 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 3 300,69 Punkte an der Kurstafel, nach 3 300,63 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 300,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 3 266,42 Einheiten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 437,37 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.03.2024, den Wert von 3 420,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, den Wert von 3 152,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,28 Prozent abwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1,47 Prozent auf 89,95 EUR), EVOTEC SE (+ 1,28 Prozent auf 8,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,24 Prozent auf 57,30 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,23 Prozent auf 46,16 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 23,23 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Elmos Semiconductor (-3,61 Prozent auf 74,70 EUR), Sartorius vz (-3,29 Prozent auf 217,40 EUR), SMA Solar (-3,24 Prozent auf 27,50 EUR), JENOPTIK (-2,36 Prozent auf 26,52 EUR) und Kontron (-2,21 Prozent auf 19,05 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 334 434 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,338 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX präsentiert die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at