Verluste in London: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der FTSE 100 verlor am Abend an Boden.

Am Donnerstag bewegte sich der FTSE 100 via LSE schlussendlich 1,01 Prozent tiefer bei 8 283,36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,581 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 367,98 Punkte an der Kurstafel, nach 8 367,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 405,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 268,14 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verlor der FTSE 100 bereits um 0,028 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, den Wert von 8 166,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8 121,24 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 666,27 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Next (+ 8,33 Prozent auf 98,30 GBP), Rolls-Royce (+ 7,01 Prozent auf 4,81 GBP), Smith Nephew (+ 6,77 Prozent auf 11,99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,03 Prozent auf 98,52 GBP) und StJamess Place (+ 2,85 Prozent auf 7,05 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Melrose Industries (-12,53 Prozent auf 5,15 GBP), Schroders (-9,73 Prozent auf 3,55 GBP), NatWest Group (-8,07 Prozent auf 3,38 GBP), HSBC (-6,46 Prozent auf 6,59 GBP) und Standard Chartered (-5,97 Prozent auf 7,21 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 216 639 338 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 223,995 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 9,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

