Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 8 438,65 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,655 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 445,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 445,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 406,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 455,66 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,058 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 820,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 711,71 Punkten auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 16.05.2023, einen Wert von 7 751,08 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 9,29 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. 7 404,08 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 17,19 Prozent auf 1,33 GBP), Burberry (+ 3,45 Prozent auf 11,40 GBP), Prudential (+ 2,94 Prozent auf 8,27 GBP), Rio Tinto (+ 2,30 Prozent auf 56,49 GBP) und Diploma (+ 2,13 Prozent auf 42,10 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Sage (-9,44 Prozent auf 10,85 GBP), easyJet (-5,99 Prozent auf 4,98 GBP), ConvaTec (-4,06 Prozent auf 2,55 GBP), Kingfisher (-2,75 Prozent auf 2,62 GBP) und Croda International (-2,70 Prozent auf 47,51 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 125 870 858 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 221,210 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,57 Prozent an der Spitze im Index.

