Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0,93 Prozent schwächer bei 40 287,53 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,309 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 41 156,56 Punkte an der Kurstafel, nach 40 665,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 40 203,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40 626,16 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,372 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, bei 38 834,86 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.04.2024, einen Wert von 37 986,40 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, bei 35 061,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,82 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1,22 Prozent auf 125,77 USD), Nike (+ 0,44 Prozent auf 72,70 USD), UnitedHealth (+ 0,18 Prozent auf 565,33 USD), Coca-Cola (+ 0,15 Prozent auf 65,29 USD) und Salesforce (+ 0,11 Prozent auf 247,63 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Travelers (-7,76 Prozent auf 203,48 USD), Intel (-5,42 Prozent auf 32,98 USD), American Express (-2,74 Prozent auf 242,38 USD), Caterpillar (-2,36 Prozent auf 347,63 USD) und Chevron (-1,74 Prozent auf 159,15 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 295 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,158 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

