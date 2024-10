Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,09 Prozent leichter bei 19 841,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,073 Prozent tiefer bei 20 046,06 Punkten in den Handel, nach 20 060,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20 056,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 787,86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19 574,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19 812,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der NASDAQ 100 14 715,24 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 19,93 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit JDcom (+ 2,39 Prozent auf 40,96 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,08 Prozent auf 578,62 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,91 Prozent auf 136,04 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 0,68 Prozent auf 166,97 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0,62 Prozent auf 168,23 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Lucid (-2,97 Prozent auf 3,43 USD), Apple (-2,67 Prozent auf 226,78 USD), Illumina (-2,64 Prozent auf 126,97 USD), Old Dominion Freight Line (-2,38 Prozent auf 193,91 USD) und Lululemon Athletica (-2,35 Prozent auf 264,98 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 187 911 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,111 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

