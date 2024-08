Verluste in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Minus

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Mittwoch schlussendlich

Der NASDAQ Composite verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 1,12 Prozent auf 17 556,03 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,090 Prozent auf 17 738,80 Punkte an der Kurstafel, nach 17 754,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 439,40 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 759,94 Zählern.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 1,75 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17 357,88 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 17 019,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 705,13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 18,90 Prozent zu. Bei 18 671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 477,57 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ScanSource (+ 8,35 Prozent auf 51,90 USD), VOXX International A (+ 7,10 Prozent auf 5,13 USD), FreightCar America (+ 5,42 Prozent auf 7,20 USD), Provident Financial (+ 4,73 Prozent auf 14,16 USD) und Hub Group (+ 4,15 Prozent auf 45,38 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Neurocrine Biosciences (-18,87 Prozent auf 123,76 USD), Landec (-16,24 Prozent auf 3,97 USD), Patterson Companies (-12,51 Prozent auf 22,48 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-12,40 Prozent auf 3,39 USD) und Powell Industries (-10,02 Prozent auf 164,67 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 59 974 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,099 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie an.

Redaktion finanzen.at