Verluste in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch schloss der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 16 302,76 Punkten ab. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,652 Prozent tiefer bei 16 226,07 Punkten, nach 16 332,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 226,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 341,65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,581 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 16 253,96 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bei 15 793,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 256,92 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,41 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Innodata (+ 55,34 Prozent auf 10,47 USD), Ebix (+ 45,02 Prozent auf 0,67 USD), Learning Tree International (+ 42,50 Prozent auf 0,29 USD), Myriad Genetics (+ 21,08 Prozent auf 23,95 USD) und Teva Pharmaceutical Industries (+ 12,83 Prozent auf 15,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Artificial Life (-90,00 Prozent auf 0,00 USD), SIGA Technologies (-28,30 Prozent auf 7,50 USD), QC (-19,83 Prozent auf 0,47 USD), VOXX International A (-9,20 Prozent auf 5,13 USD) und Cutera (-8,73 Prozent auf 2,51 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 406 654 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,860 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 20,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

