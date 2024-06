Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich leichter

Am Donnerstag zogen sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Donnerstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsende 1,99 Prozent leichter bei 7 708,02 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,421 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,119 Prozent leichter bei 7 855,37 Punkten, nach 7 864,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 692,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 858,32 Punkten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,34 Prozent. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bei 8 209,28 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 8 137,58 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 13.06.2023, einen Stand von 7 290,80 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,35 Prozent aufwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 259,19 Punkten. 7 281,10 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im CAC 40 sind derzeit Hermès (Hermes International) (+ 1,40 Prozent auf 2 170,50 EUR), LEGRAND (+ 0,51 Prozent auf 98,04 EUR), Danone (+ 0,13 Prozent auf 59,83 EUR), Vivendi (-0,53 Prozent auf 9,80 EUR) und LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,59 Prozent auf 730,22 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil BNP Paribas (-4,28 Prozent auf 59,22 EUR), Saint-Gobain (-3,76 Prozent auf 75,30 EUR), Crédit Agricole (-3,36 Prozent auf 13,36 EUR), Engie (ex GDF Suez) (-3,18 Prozent auf 13,59 EUR) und Société Générale (Societe Generale) (-3,06 Prozent auf 22,81 EUR).

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 ist die Société Générale (Societe Generale)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 8 253 020 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 366,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist mit 3,98 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,92 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at