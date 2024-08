Verluste in Wien: ATX leichter

Der ATX zeigt sich am vierten Tag der Woche kaum verändert.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent schwächer bei 3 594,87 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 116,541 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 3 597,63 Punkte an der Kurstafel, nach 3 597,82 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 592,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 605,53 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,897 Prozent aufwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 3 684,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der ATX einen Wert von 3 711,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, wies der ATX einen Stand von 3 124,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,36 Prozent aufwärts. Bei 3 777,78 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 305,62 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 1,38 Prozent auf 76,90 EUR), Lenzing (+ 1,15 Prozent auf 30,85 EUR), OMV (+ 0,93 Prozent auf 39,06 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,58 Prozent auf 104,20 EUR) und Telekom Austria (+ 0,58 Prozent auf 8,70 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-1,64 Prozent auf 15,62 EUR), DO (-1,49 Prozent auf 145,80 EUR), voestalpine (-1,31 Prozent auf 21,10 EUR), Andritz (-1,25 Prozent auf 55,20 EUR) und Wienerberger (-0,90 Prozent auf 28,64 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 295 232 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,629 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,93 Prozent.

Redaktion finanzen.at