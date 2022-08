Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns voestalpine von 21,0 auf 22,0 Euro leicht erhöht. Die Anlageempfehlung "Sell" wurde in der am vergangenen Freitag veröffentlichten Analyse von Nina Dergunova bestätigt.

Zugrunde liegt der Kurszielerhöhung die jüngste Zahlenvorlage des heimischen Konzerns. Die EBITDA-Schätzungen von Goldman Sachs wurden um mehr als 20 Prozent übertroffen. Wegen potenziellem Gegenwind in Form einer Schwäche im Automobilsektor und den im Vergleich zur Konkurrenz hohen Schulden blieb Dergunova bei ihrem "Sell".

Beim Gewinn je Aktie schätzten die Goldman-Analysten für das Geschäftsjahr 2022/23 ein Ergebnis von plus 4,76 Euro. In den Folgejahren werden 3,06 und 3,29 Euro je Titel prognostiziert. Die Dividendenschätzungen für diese drei Geschäftsperioden belaufen sich auf 1,40 Euro, 1,00, Euro und 1,10 Euro.

Am Montag in der Früh notierten die Anteile der voestalpine an der Wiener Börse bei 21,96 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

sto/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0011 2022-08-08/09:47