Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von 29,0 auf 31,0 Euro erhöht. Nach der Vorlage solider Geschäftszahlen für das 2. Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat der zuständige Experte Bastian Synagowitz zudem die "Hold"-Einstufung für die Papiere bestätigt. Die Ergebnisse für das abgelaufene Jahresviertel fielen ohne große Überraschung aus, nachdem vorab bereits vorläufige Eckdaten publiziert worden waren.

Unterm Strich halten die Analysten die Aktie der voestalpine derzeit für nicht teuer. "Aber wir sehen anderswo einen besseren Wert", heißt es in der Studie. In diesem Sinne halten die Experten an ihrer neutralen Anlageempfehlung "Hold" fest.

Am Donnerstag im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die voestalpine-Titel mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 24,44 Euro.

