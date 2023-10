Die Analysten der UBS haben die Anlageempfehlung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von "Sell" auf "Neutral" angehoben. Gleichzeitig wurde das Kursziel von den Experten Andrew Jones, Myles Allsop und Daniel Major von 26,00 Euro auf 27,00 Euro je Anteilsschein angehoben. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 1,36 Prozent auf 25,30 Euro.

Die Analysten der UBS sehen aufgrund der schwachen Nachfrage in der Stahlindustrie auch voestalpine unter Druck. Sie gehen davon aus, dass es in dem Linzer Unternehmen zu Verringerungen der Kapazitäten kommen wird, um auf das Nachfragetief zu reagieren. "Das Wachstum ist begrenzt, sodass wir das Aufwärtspotenzial der Aktie als nicht überzeugend einschätzen", schrieben die Analysten. voestalpine veröffentlicht am 8. November den Bericht zum 2. Quartal.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Experten für 2023/24 nun 2,97 Euro, für 2024/25 rechnen die Analysten mit 2,63 Euro und für 2025/26 mit 2,71 Euro. Die Dividendenschätzung wird für das laufende Geschäftsjahr mit 1,03 Euro je Anteilsschein beziffert, für die beiden Folgejahre liegt die Prognose bei 0,92 Euro, beziehungsweise 0,95 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut UBS

