Verluste in Wien: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Am Donnerstag steht der ATX um 09:10 Uhr via Wiener Börse 0,45 Prozent im Minus bei 3 695,38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 120,445 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,031 Prozent leichter bei 3 710,77 Punkten in den Handel, nach 3 711,92 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 710,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3 694,74 Einheiten.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,240 Prozent. Vor einem Monat, am 16.04.2024, lag der ATX noch bei 3 497,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, wies der ATX einen Wert von 3 406,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3 131,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 722,66 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 0,69 Prozent auf 116,80 EUR), Vienna Insurance (+ 0,16 Prozent auf 31,20 EUR), CA Immobilien (+ 0,07 Prozent auf 29,84 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,00 Prozent auf 23,95 EUR) und EVN (+ 0,00 Prozent auf 29,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Lenzing (-2,10 Prozent auf 35,00 EUR), Verbund (-1,83 Prozent auf 72,40 EUR), Wienerberger (-0,96 Prozent auf 35,24 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,70 EUR) und Andritz (-0,74 Prozent auf 53,60 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Verbund-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20 416 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 26,056 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

