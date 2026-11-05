Viatris Aktie
WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061
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05.11.2026 13:11:36
Viatris Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Viatris Inc. (VTRS):
Earnings: -$325.3 million in Q3 vs. -$128.2 million in the same period last year. EPS: -$0.28 in Q3 vs. -$0.11 in the same period last year. Excluding items, Viatris Inc. reported adjusted earnings of $821.4 million or $0.71 per share for the period.
Revenue: $3.734 billion in Q3 vs. $3.747 billion in the same period last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.56 To $ 2.63 Full year revenue guidance: $ 14.700 B To $ 14.900 B
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