Viatris Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Viatris Inc. (VTRS):

Earnings: -$325.3 million in Q3 vs. -$128.2 million in the same period last year. EPS: -$0.28 in Q3 vs. -$0.11 in the same period last year. Excluding items, Viatris Inc. reported adjusted earnings of $821.4 million or $0.71 per share for the period.

Revenue: $3.734 billion in Q3 vs. $3.747 billion in the same period last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 2.56 To $ 2.63 Full year revenue guidance: $ 14.700 B To $ 14.900 B