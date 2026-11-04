Viatris Aktie
WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viatris legt Quartalsergebnis vor
Viatris wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,637 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viatris einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Viatris im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,63 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie, gegenüber -3,000 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 14,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viatris Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Viatris legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Viatris zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Viatris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Viatris präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.05.26
|S&P 500-Titel Viatris-Aktie: So viel Dividende zahlt Viatris den Aktionären (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Viatris Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Viatris Inc Registered Shs
|17,15
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.