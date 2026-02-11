|
Vikram Thermo (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Vikram Thermo (India) ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Vikram Thermo (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Vikram Thermo (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,21 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 343,2 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 340,2 Millionen INR.
