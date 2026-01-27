VinFast Aktie
WKN DE: A3ESV6 / ISIN: SGXZ55111462
|
27.01.2026 02:01:31
VinFast teams up with Autobrains to develop low-cost self-driving tech
The partnership will also explore a new “Robo-Car” self-driving architectureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VinFast
|
19.12.25
|Vinfast Honored in Indonesia with Kumparan Awards: Impact Makers 2025 (EQS Group)
|
17.12.25
|VinSpeed and Siemens Mobility sign a comprehensive strategic cooperation agreement on high-speed rail (EQS Group)
|
15.12.25
|VinFast officially inaugurates electric vehicle plant in Subang, Indonesia (EQS Group)
|
05.12.25
|Ten-Year Protection Becomes VinFast’s Edge in Harsh Middle East Markets (EQS Group)
|
01.12.25
|V-Green partners with Telkom Property to accelerate green infrastructure development in Indonesia (EQS Group)
|
27.11.25
|VinFast collaborates with five partners to strengthen electric vehicle after-sales service in Indonesia (EQS Group)
|
27.11.25
|VinFast honored at prestigious detikcom Awards 2025 (EQS Group)
|
21.11.25
|VinFast earns two prestigious awards in Indonesia (EQS Group)