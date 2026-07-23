Visteon Aktie

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WKN DE: A1C6VY / ISIN: US92839U2069

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23.07.2026 13:02:49

Visteon Corp. Q2 Income Drops

(RTTNews) - Visteon Corp. (VSTOW.OB) released a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $49 million, or $1.80 per share. This compares with $71 million, or $2.57 per share, last year.

Excluding items, Visteon Corp. reported adjusted earnings of $52 million or $1.91 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.9% to $960 million from $969 million last year.

Visteon Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $49 Mln. vs. $71 Mln. last year. -EPS: $1.80 vs. $2.57 last year. -Revenue: $960 Mln vs. $969 Mln last year.

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