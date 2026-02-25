KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
25.02.2026 11:55:00
Visual Studio 2026: KI-Agenten, besseres Debugging und C++-Migration
Visual Studio 2026 Update 18.3 bringt KI-gestützte Testgenerierung, Call-Stack-Analyse, WinForms-Agent und C++-Modernisierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
