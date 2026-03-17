Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.03.2026 20:15:21
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 722,00
|0,48%
|Porsche Automobil Holding SE
|32,40
|0,68%
|Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
|3,20
|0,63%
|SHIFT Inc.
|3,40
|-1,16%
|Volkswagen (VW) St.
|90,85
|0,89%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,24
|0,02%
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