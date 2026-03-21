Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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21.03.2026 12:31:19

Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift

Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Porsche Automobil Holding SE 31,22 -1,61% Porsche Automobil Holding SE
SHIFT Inc. 3,28 -2,38% SHIFT Inc.
Volkswagen (VW) St. 86,40 -2,59% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 85,12 -2,14% Volkswagen (VW) AG Vz.

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