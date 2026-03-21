Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
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21.03.2026 12:31:19
Volkswagen Group profits take big hit on Porsche shift
Strategic readjustment at Porsche, as well as dwindling sales in both main export markets, the US and China took a big bite out of VW's 2025 profits — which almost halved.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Analysen zu Volkswagen (VW) St.
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Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 721,00
|-3,17%
|Porsche Automobil Holding SE
|31,22
|-1,61%
|SHIFT Inc.
|3,28
|-2,38%
|Volkswagen (VW) St.
|86,40
|-2,59%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|85,12
|-2,14%
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