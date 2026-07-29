Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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29.07.2026 06:00:05
Google DeepMind dismantles Nobel-winning AlphaFold team in strategy shift
Landmark project that solved protein folding gives way to a wider race to build AI systems for scientific discoveryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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