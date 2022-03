Vonovia-Aktie im Minus: Vonovia will 2022 mit operativem Gewinn 2-Miliarden-Schwelle knacken

Insgesamt sollen Umsatz, bereinigtes EBITDA und FFO um mehr als 20 Prozent zulegen. Bis Jahresende soll die Hauptsteuerungsgröße FFO, also der operative Gewinn nach laufenden Zinsen und Steuern, bei 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro landen.

Beim bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA Total) peilt der DAX-Konzern im laufenden Jahr 2,75 bis 2,85 Milliarden Euro an.

Der Gesamtumsatz soll in der Spanne von 6,2 bis 6,4 Milliarden Euro liegen. Die Investitionen sieht Vonovia 2022 bei 2,1 bis 2,5 Milliarden Euro.

Vonovia hatte im vergangenen Jahr den Berliner Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen in einer milliardenschweren Transaktion für 53 Euro je Aktie übernommen. Seit dem 21. Oktober hält Vonovia an Deutsche Wohnen knapp 88 Prozent der Stimmrechte, für die der Konzern 18,4 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt hat. Das zweite Übernahmeangebot 2021 - und das dritte insgesamt - war schließlich erfolgreich.

Die Integration soll weiterhin Anfang 2023 abgeschlossen werden.

Vonovia verdient operativ mehr - Dividende sinkt um 3 Cent je Aktie

Vonovia will für 2021 eine um 3 Cent niedrigere Dividende ausschütten, nachdem der Konzern die eigenen Ziele trotz eines milliardenschweren Übernahmeangebots für Deutsche Wohnen teilweise übertroffen, unter dem Strich aber weniger verdient hat.

Wie der Bochumer Wohnimmobilienkonzern mitteilte, schlägt er als Dividende für 2021 1,66 Euro je Aktie vor (Vorjahr 1,69 Euro). Analysten in der Konsensschätzung von S&P Global Intelligence hatten zuletzt mit einer Dividende von 1,71 Euro je Aktie gerechnet.

Den weiteren Angaben zufolge steigerte Vonovia die Hauptkenngröße FFO auf 1,67 Milliarden Euro von 1,35 Milliarden. Damit übertraf der Konzern das obere Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,52 bis 1,54 Milliarden Euro deutlich. Aus dem FFO speist sich die Dividende.

Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA Total) legte zu auf 2,27 Milliarden Euro von 1,91 Milliarden und übertraf damit ebenfalls das obere Ende der Spanne 2,055 bis 2,105 Milliarden Euro.

Nach Steuern und Dritten ergab sich 2021 ein Gewinnrückgang auf 2,642 Milliarden Euro, verglichen mit 3,229 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Je Aktie betrug der Gewinn 4,22 Euro nach 5,50 Euro.

Energiekosten 2022: Vonovia-Chef sieht 'Riesen-Problemflutwelle'

Wegen der stark gestiegenen Energiepreise rechnet der Chef des Wohnungsriesen Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)), Rolf Buch, bei den 2023 fälligen Nebenkostenabrechnungen für 2022 mit einer "Riesen-Problemflutwelle". Er mache sich "extreme Sorgen" darüber, sagte Buch am Freitag bei der Jahrespressekonferenz in Bochum. Die Zeit bis dahin müsse man nutzen, sich mit der Fragestellung zu beschäftigten, "wie gehen wir dann konkret damit um", sagte Buch weiter. "Wie können wir zum Beispiel mit Stundungen und Ratenzahlungen in 23 helfen."

Er glaube aber, das sei alleine von Mietern und Vermietern nicht zu stemmen. "Sondern es bedarf hier nochmal einer intensiven Unterstützung der Politik, und zwar nicht nur für eine kleine Gruppe, sondern wahrscheinlich für eine ganz große Gruppe von Menschen."

Vonovia ist Deutschlands größter Wohnungskonzern. In Deutschland, Schweden und Österreich vermietet das börsennotierte Unternehmen mehr als 565 000 Wohnungen, davon mehr als 505 000 allein in Deutschland. In Deutschland wohnte 2020 knapp die Hälfte der Bevölkerung zur Miete.

Im Freitagshandel gewann die Vonovia-Aktie via XETRA zunächst hinzu, wechselte dann jedoch die Richtung und verliert nun zeitweise 3,78 Prozent auf 45,53 Euro.

