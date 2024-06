Vonovia-Aktie und Co. steigen nach positiven Analystenkommentaren

Der Stoxx Europe 600 Real Estate notiert am Vormittag zeitweise mit 125,49 Punkten knapp in der Gewinnzone, nachdem er tags zuvor auf ein Tief seit Ende April zurückgefallen war.

Analyst Neil Green von der Bank JPMorgan kommt nach einer Analyse der Anleihemärkte zu dem Schluss, dass die Fremdkapitalkosten für europäische Immobilienunternehmen weiter fallen. Er favorisiert weiterhin Industrieimmobilienwerte wie Segro, Papiere deutscher Wohnimmobilien-Unternehmen wie Vonovia und ist nun auch zuversichtlich für den Londoner Büromarkt.

Den Vonovia-Aktien traut Green mit einem neuen Kursziel von 34 Euro (alt 32) mittelfristig nun eine noch stärkere Erholung zu. Daher bleibt er auch beim "Overweight"-Votum. Die Vonovia-Papiere verteuern sich am Donnerstag via XETRA zeitweise um 0,92 Prozent auf 26,32 Euro.

Die Papiere von Unibail-Rodamco stufte der JPMorgan-Experte von "Underweight" auf "Neutral" hoch, bei einer Kurszielerhöhung von 68 auf 72 Euro. Die Konsumlaune der Verbraucher erweise sich als robust, so der Experte mit Blick auf den Spezialisten für Shopping-Center. Zudem seien die Aktien zuletzt anderen französischen Immobilienwerten hinterhergelaufen.

Analyst Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank widmet sich in einer Branchenstudie ebenfalls dem verbesserten Finanzierungsumfeld für die Immobilienbranche. Und infolge des Beginns des Zinssenkungszyklus der Europäischen Zentralbank dürften sich die Perspektiven weiter aufhellen.

In diesem Umfeld ist für Rothäusler nun Unibail der Favorit unter den Aktien von Einkaufszentren-Spezialisten. Er hob das Kursziel von 70 auf 85 Euro an und stufte die Aktien von "Hold" auf "Buy" hoch. Mit Rückenwind durch die beiden positiven Analystenkommentare steigen die Unibail-Aktien an der EURONEXT in Paris zeitweise um 0,47 Prozent auf 73,04 Euro. Nach dem jüngsten Rücksetzer vom Jahreshoch bleibt der kurzfristige Erholungstrend damit erst einmal intakt.

Auch die Aktien von LEG Immobilien und TAG Immobilien sind für den Deutsche-Bank-Experten nun ein "Kauf", nachdem er bisher zum "Halten" geraten hatte. Sie steigen im XETRA-Handel zeitweise um 1,61 Prozent auf 75,56 Euro bzw. um 2,05 Prozent auf 13,41 Euro. Für Vonovia votiert der Analyst weiterhin "Buy".

