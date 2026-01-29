Challenger Aktie
WKN: A0BLBZ / ISIN: AU000000CGF5
|
29.01.2026 07:30:00
Vor 40 Jahren: Space Shuttle Challenger explodiert kurz nach dem Start
Am 28. Januar 1986 explodierte das Space Shuttle Challenger. Der bis dato schwerste Unfall der bemannten Raumfahrt schockierte die USA und die ganze Welt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Challenger Ltd
Analysen zu Challenger Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Challenger Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
|43,70
|4,05%
|Challenger Ltd
|5,25
|-0,94%