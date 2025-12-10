Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ID. Buzz 10.12.2025 11:37:39

VW-Aktie leichter: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo

VW-Aktie leichter: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo

VW will seinen autonom fahrenden Elektro-Bulli ID. Buzz künftig auch in Norwegen einsetzen.

Mit den Osloer Verkehrsbetrieben Ruter und dem nordischen Betreiber Holo sei eine entsprechende Partnerschaft vereinbart worden, teilte die VW-Tochter Moia mit. Ab Frühjahr 2026 werde der VW-Shuttledienst Fahrzeuge und Buchungssoftware samt App bereitstellen.

Oslo ist nach Hamburg und Berlin die dritte Stadt in Europa, in der Moia den selbstfahrenden ID. Buzz AD an den Start schickt. Im kommenden Jahr soll früheren Angaben zufolge Los Angeles in den USA folgen, wo Moia mit dem Fahrdienst Uber kooperiert.

Bisher sind die selbstfahrenden VW-Busse noch mit einem Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer unterwegs, der notfalls eingreifen kann. Bis Ende 2026 will VW früheren Angaben zufolge in Europa und den USA die Zulassung für den fahrerlosen Betrieb erhalten. Danach könne auf den bisher noch vorgeschriebenen Sicherheitsfahrer verzichtet werden. Testfahrten mit Prototypen gibt es bereits seit 2021.

Die VW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,33 Prozent tiefer bei 106,50 Euro.

/fjo/DP/nas

OSLO/HAMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VW-Aktie leichter: 80 Jahre Mitbestimmung - Jubiläum mit hochrangigen Gästen

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ubermehr Nachrichten