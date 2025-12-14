Volkswagen Aktie

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

14.12.2025 06:00:16

VW gears up for first production closure in Germany in its 88-year history

Ending manufacturing at Dresden site comes as Europe’s largest auto producer battles weak demand in its key marketsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
