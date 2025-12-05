Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
05.12.2025 16:30:00
Volkswagen: VW-Chefstratege wechselt zu Mercedes
Stefan Weckbach war der engste Berater von Volkswagen-Chef Oliver Blume, als dessen Kandidat für die Porsche-Spitze fiel er aber durch. Nach SPIEGEL-Informationen wechselt der 49-Jährige nun zu Porsches Lokalrivalen.
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.mehr Nachrichten
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|15,00
|2,74%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|61,44
|2,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|106,20
|0,90%
|Volkswagen (VW) St.
|107,30
|1,23%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.