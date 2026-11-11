Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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11.11.2026 20:07:21
VW scraps production modernization plan citing tough financial straits
VW has announced that it will scrap large-scale modernization in light of its current economic situation. Employee representatives accuse leadership of putting short-term profits before long-term company viability.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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