Walmart-Aktie im Plus: Walmart hat Aktiensplit angekündigt - Fokus aus Belegschaftsaktienprogramm

Das Unternehmen kündigte am Dienstag nach Börsenschluss einen Aktiensplit im Verhältnis drei zu eins an. Der Schritt zielt den Angaben zufolge auf die Mitarbeiter von Walmart . Diesen soll es einfacher gemacht werden, im Rahmen des konzerneigenen Belegschaftsaktienprogramms Papiere zu erwerben. Durch den Split wird der Aktienkurs, der am Dienstag bei Börsenschluss bei knapp 166 US-Dollar lag, gedrittelt.

Auch wenn ein Split am Wert des Anteils eines Aktionärs nichts ändert, reagiert das Walmart-Papier im Handel positiv. Der Kurs liegt um 0,42 Prozent über dem Schlusskurs an der Wall Street und damit bei 166,28 US-Dollar. Aus psychologischer Sicht kann ein niedriger Kurs das Interesse an einer Aktie verstärken und damit die Nachfrage erhöhen, was dann positiv auf den Kurs wirkt.

/he

BENTONVILLE (dpa-AFX)