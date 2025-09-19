Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0,37 Prozent fester bei 46 315,27 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,210 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,186 Prozent auf 46 056,55 Punkte an der Kurstafel, nach 46 142,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 46 396,47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46 105,02 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 19.08.2025, einen Stand von 44 922,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 171,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42 025,19 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,25 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46 396,47 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 3,47 Prozent auf 285,41 USD), Apple (+ 3,20 Prozent auf 245,50 USD), Microsoft (+ 1,86 Prozent auf 517,93 USD), Johnson Johnson (+ 1,17 Prozent auf 176,19 USD) und Salesforce (+ 1,15 Prozent auf 247,09 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-1,68 Prozent auf 70,89 USD), Chevron (-1,66 Prozent auf 156,21 USD), Walmart (-1,23 Prozent auf 102,33 USD), Walt Disney (-0,96 Prozent auf 113,76 USD) und Procter Gamble (-0,81 Prozent auf 156,04 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 101 936 474 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,518 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at