Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,59 Prozent tiefer bei 45 834,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,137 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,15 Prozent auf 45 577,09 Punkte an der Kurstafel, nach 46 108,00 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 077,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45 813,93 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,888 Prozent. Vor einem Monat, am 12.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 458,61 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 42 967,62 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.09.2024, den Stand von 41 096,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 8,12 Prozent zu Buche. Bei 46 137,20 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 1,77 Prozent auf 509,90 USD), Apple (+ 1,76 Prozent auf 234,07 USD), Walmart (+ 0,82 Prozent auf 103,49 USD), JPMorgan Chase (+ 0,44 Prozent auf 306,91 USD) und NVIDIA (+ 0,37 Prozent auf 177,82 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Merck (-2,75 Prozent auf 82,81 USD), Sherwin-Williams (-2,33 Prozent auf 360,10 USD), Amgen (-2,24 Prozent auf 276,39 USD), Boeing (-1,84 Prozent auf 215,94 USD) und Nike (-1,79 Prozent auf 73,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29 780 257 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,669 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,39 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at