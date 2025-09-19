Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Gewinne

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,33 Prozent auf 46 293,62 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,210 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,186 Prozent auf 46 056,55 Punkte an der Kurstafel, nach 46 142,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 321,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 105,02 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 0,971 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 19.08.2025, den Wert von 44 922,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42 171,66 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, bei 42 025,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,20 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 46 321,85 Punkten. 36 611,78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,17 Prozent auf 245,41 USD), Amgen (+ 3,10 Prozent auf 284,38 USD), UnitedHealth (+ 1,27 Prozent auf 339,07 USD), Johnson Johnson (+ 1,14 Prozent auf 176,14 USD) und IBM (+ 0,96 Prozent auf 267,55 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-1,83 Prozent auf 155,94 USD), Walt Disney (-1,60 Prozent auf 113,02 USD), Nike (-1,44 Prozent auf 71,06 USD), Walmart (-1,27 Prozent auf 102,28 USD) und Cisco (-0,92 Prozent auf 68,05 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 34 536 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,518 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Die Merck-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at