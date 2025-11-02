Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

02.11.2025 20:06:00

Walmart Vs. Costco: Which Retail Stock Is The Better Buy

Walmart Vs. Costco: Which Retail Stock Is The Better Buy

People have to spend their money somewhere, and many are choosing budget-friendly favorites, Walmart (NYSE: WMT) and Costco (NASDAQ: COST). These retail giants generate almost $1 trillion in combined revenue each year, but they have different business models.Costco focuses on membership warehouses and has 914 locations worldwide . You don't need a membership to enter one of Walmart's 10,750 retail stores , but you do need a membership to enter one of the company's 600 Sam's Club locations . Both retailers use their scale to offer affordable prices on various products, including essentials like groceries.Both retail giants have outperformed the S&P 500 over the past five years. Some investors may want to diversify into both stocks, but if you could only choose Walmart or Costco, there is a clear winner.
