Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
Lukratives Costco Wholesale-Investment?
|
27.10.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 496,54 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 0,201 Costco Wholesale-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 187,73 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 24.10.2025 auf 932,14 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 87,73 Prozent vermehrt.
Costco Wholesale wurde am Markt mit 413,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
