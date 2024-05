Warburg Research: Buy für Fresenius SE-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der Medizinkonzern sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Ehmann am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Mit der Prognoseerhöhung hatte er bereits gerechnet.

Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 14:17 Uhr konnte die Aktie von Fresenius SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 28,54 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 43,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 1 149 633 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 1,7 Prozent. Am 08.05.2024 dürfte Fresenius SE die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.