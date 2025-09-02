Fresenius Aktie

46,56EUR -0,15EUR -0,32%
Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.09.2025 07:14:46

Fresenius SECo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 49 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber, schrieb Graham Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie dürften für die Aktie "die Arbeit machen"./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46,64 € 		Abst. Kursziel*:
22,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten