Fresenius Aktie
|46,56EUR
|-0,15EUR
|-0,32%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fresenius von 49 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Phase steigender Markterwartungen sei bei weitem nicht vorüber, schrieb Graham Doyle in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Sie dürften für die Aktie "die Arbeit machen"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
57,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,64 €
|
Abst. Kursziel*:
22,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,42%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
