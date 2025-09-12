NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Das Medizinunternehmen dürfte 2025 erneut die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben, sodass die Aktie ihren Bewertungsrückstand weiter verringern sollte. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026./gl/tih



