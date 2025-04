Warburg Research gibt Deutsche Börse-Aktie Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 281 Euro belassen. Das erste Quartal des Börsenbetreibers sei sei gut ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei auch so zu erwarten gewesen. Allerdings seien die Konsensschätzungen nicht ganz erreicht worden.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:12 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,9 Prozent auf 267,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 5,24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 504 855 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2025 um 20,1 Prozent zu.

29.04.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



