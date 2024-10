Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für BASF-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte die Jahresziele senken, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im dritten Quartal dürfte BASF die träge Nachfrage in Europa sowie das Ausbleiben einer deutlichen Belebung in Südostasien, vor allem in China, zu spüren bekommen haben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:42 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 46,13 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10,56 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 208 023 BASF-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 1,3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2024 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.