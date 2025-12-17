Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
17.12.2025 09:30:00
Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Trillion-Dollar AI Stock Up 12,180% Since Its IPO
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) had about $267 billion invested across 41 U.S. stocks as of the third quarter. Those totals changed very little from the previous quarter, but Buffett (and his fellow investment managers) made some trades worth exploring:Alphabet stock has returned 12,180% since its 2004 IPO and its $3.7 trillion market value makes it the third-largest company in the world. That Berkshire only recently started a position teaches a valuable lesson: It's alright to buy a stock that you initially overlooked, even if its share price has increased substantially.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones zum Start wenig verändert (finanzen.at)
|
12.12.25
|Rechtliche Unsicherheit: Niederlage im Epic Games-Fall belastet die Aussichten der Apple-Aktie (finanzen.at)
|
12.12.25
|Volksbanken ermöglichen iPhone-Zahlungen ohne Apple Pay (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)