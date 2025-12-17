Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

17.12.2025 09:30:00

Warren Buffett Sells Apple Stock and Buys a Trillion-Dollar AI Stock Up 12,180% Since Its IPO

Warren Buffett's Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) had about $267 billion invested across 41 U.S. stocks as of the third quarter. Those totals changed very little from the previous quarter, but Buffett (and his fellow investment managers) made some trades worth exploring:Alphabet stock has returned 12,180% since its 2004 IPO and its $3.7 trillion market value makes it the third-largest company in the world. That Berkshire only recently started a position teaches a valuable lesson: It's alright to buy a stock that you initially overlooked, even if its share price has increased substantially.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
