Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
17.12.2025 17:59:15
US tech stocks slide as Oracle data centre setback reignites AI concerns
Software giant suffers renewed declines after backer Blue Owl pulls out of $10bn projectWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Oracle Corp.mehr Nachrichten
|
17.12.25
|Oracle-Aktie verliert deutlich: Risiken der KI-Finanzierung rücken in den Fokus (finanzen.at)
|
17.12.25
|MÄRKTE USA/Schwächer - Oracle belastet KI-Aktien (Dow Jones)
|
17.12.25
|US tech stocks slide as Oracle data centre setback reignites AI concerns (Financial Times)
|
17.12.25
|US tech stocks slide as Oracle data centre setback reignites AI concerns (Financial Times)
|
17.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Oracle-Aktie dennoch leichter: Keine Anzeichen für Verzögerungen bei OpenAI-Datenzentren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.at)