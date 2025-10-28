Watahan legte Quartalsergebnis vor

Watahan äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25,27 JPY gegenüber 31,27 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 33,05 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 33,44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at