KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
19.12.2025 17:19:00
Waterfox positioniert sich als KI-freie Firefox-Alternative
Während Mozilla Firefox mit KI-Funktionen ausstatten will, geht Waterfox einen anderen Weg: Entwickler Alex Kontos verspricht, keine LLMs zu integrieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
