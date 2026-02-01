Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
01.02.2026 23:44:12
Waymo seeking about US$16 billion near US$110 billion valuation
The startup plans to aggressively expand the commercial service this year to many more American cities, as well as to the UKWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
