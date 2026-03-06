|
Webull gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Webull gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,230 USD beziffert. Im Vorjahr waren -3,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Webull hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 571,00 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 46,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 390,23 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
