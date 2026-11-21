Weibo Aktie
WKN DE: A110V7 / ISIN: US9485961018
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21.11.2026 19:28:24
Weibo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 17, 2026, Weibo (NASDAQ:WB) announced total quarterly revenues of $410.2 million, a 7% decline year over year. Advertising budget contractions across key consumer verticals present an operational hurdle for long-term investors evaluating platform monetization. Three things management said stand out.
Advertisers haven't expanded overall marketing budgets, yet targeted content marketing solutions continue to draw brand spending. The focus on celebrity partnerships and product launch campaigns helps stabilize revenue when broader ad categories contract.
Expanding video offerings requires a steady flow of high-quality material from active creators. Management added thousands of new video creators to enrich platform feeds and increase the time users spend watching content.
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